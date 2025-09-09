Белый дом: информации о сроках нового звонка Трампа Путину пока нет

Информации о сроках нового телефонного звонка главы Соединенных Штатов Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами», — сообщила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о звонке Трампа Путину.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что он намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней. Однако других подробностей глава Белого дома не сообщил. При этом в администрации президента РФ также пока не подтверждали возможный телефонный разговор политиков.