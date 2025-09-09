Белый дом: информации о сроках нового звонка Трампа Путину пока нет

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что он намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней. Однако других подробностей глава Белого дома не сообщил. При этом в администрации президента РФ также пока не подтверждали возможный телефонный разговор политиков.