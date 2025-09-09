Ученые показали Путину молодильную ГМО-клубнику, выращенную в лаборатории

Президенту России Владимиру Путину во вторник, 9 сентября, во время осмотра научно-технологического центра «Сириус» показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами.
Глава государства посетил лабораторный комплекс, отрытый в сентябре 2022 года. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.
— Молодые ученые — сотрудники лабораторий привлечены в университет в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие федеральной территории “Сириус”, — передает официальный сайт Кремля.
Путин отметил существенный прогресс научно-технологического университета. Глава государства напомнил, что образовательный центр начал работу почти ровно десять лет назад — 1 сентября 2015 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин осенью прошлого года провел встречу со студентами «Сириуса» в Сочи. Глава города во время встречи в зале «Атом» рассказал о новых подходах к повышению качества жизни в городах на примере стратегии развития столицы до 2040 года и ответил на вопросы студентов.