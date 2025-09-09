Ученые рассказали Путину об успешных испытаниях нового средства от рака

Ученые научно-технологического университета «Сириус» рассказали Владимиру Путину об успешных испытаниях на мышах нового средства от рака, пишет РИА Новости.
Председатель Ученого совета НТУ «Сириус» Роман Иванов заявил, что вакцины позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо «поджечь» как дрова. Для этого ученые работают над иммуноадъювантами.
«Это молекулы РНК, которые при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. На мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям», — сообщил Роман Иванов.
Отмечается, что 9 сентября президент России посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус». Там он пообщался с молодыми учеными. Они представили Владимиру Путину прорывные исследования, в частности, в сфере биомедицины.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скорцова рассказала, что российская вакцина от рака готова к применению.