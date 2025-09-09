Ричмонд
Жители Ростова увидят покрытие созвездия Плеяд Луной

Еще одно астрономическое явление смогут наблюдать жители Дона в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону и области в сентябре смогут увидеть, как Луна покроет созвездие Плеяд. Явление прогнозируют в астрономическом календаре.

Покрытие Плеяд Луной произойдет в ночь с 12 на 13 сентября. В этот период лунный диск, освещенный на 75%, пройдет перед знаменитым звездным скоплением. Лучше всего происходящее будет видно наблюдателям, находящимся между 20−90 градусами восточной долготы и 20−60 градусами северной широты.

Аналогичное астрономическое покрытие ожидается в октябре, но наблюдать его смогут в других уголках Земли.

Плеяды, также известные как Семь Сестер, находятся в созвездии Тельца. Это звездное скопление возрастом около 100 млн лет. Самые яркие его звезды относятся к горячему типу B, они излучают интенсивный синий свет, который отражается окружающими облаками газа и пыли. Так в скоплении создается красивое свечение.

Напомним, ранее жители донской столицы поделились снимками затмения необычно яркой Луны.

