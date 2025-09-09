Жители Ростова увидят покрытие созвездия Плеяд Луной

Плеяды, также известные как Семь Сестер, находятся в созвездии Тельца. Это звездное скопление возрастом около 100 млн лет. Самые яркие его звезды относятся к горячему типу B, они излучают интенсивный синий свет, который отражается окружающими облаками газа и пыли. Так в скоплении создается красивое свечение.