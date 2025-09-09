Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вопиющее нарушение»: в МИД Сирии осудили удар Израиля по Катару

Удар Израиля по Катару представляет собой грубое нарушение международного права и является опасной эскалацией, которая ставит под угрозу безопасность всего региона. Об этом во вторник, 9 сентября, заявили в МИД Сирии.

Удар Израиля по Катару представляет собой грубое нарушение международного права и является опасной эскалацией, которая ставит под угрозу безопасность всего региона. Об этом во вторник, 9 сентября, заявили в МИД Сирии.

— Сирия считает это нападение вопиющим нарушением международного права и суверенитета Катара, опасной эскалацией, которая способна подорвать безопасность и стабильность региона, — передает сообщение РИА Новости.

Объединенные Арабские Эмираты также осудили удар израильских войск по руководству ХАМАС в столице Катара, назвав его «вопиющим и трусливым нападением» на страну.

9 сентября в катарской столице Дохе раздалась серия взрывов — в небе над городом появились столбы дыма. Позднее стало известно, что в городе подверглась нападению делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Один из лидеров ХАМАС, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Кроме того, израильская армия 24 августа нанесла серию ударов по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Всего в городе прозвучало не меньше пары десятков взрывов. Основными целями атак стал президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше