«Вопиющее нарушение»: в МИД Сирии осудили удар Израиля по Катару

Удар Израиля по Катару представляет собой грубое нарушение международного права и является опасной эскалацией, которая ставит под угрозу безопасность всего региона. Об этом во вторник, 9 сентября, заявили в МИД Сирии.
— Сирия считает это нападение вопиющим нарушением международного права и суверенитета Катара, опасной эскалацией, которая способна подорвать безопасность и стабильность региона, — передает сообщение РИА Новости.
Объединенные Арабские Эмираты также осудили удар израильских войск по руководству ХАМАС в столице Катара, назвав его «вопиющим и трусливым нападением» на страну.
9 сентября в катарской столице Дохе раздалась серия взрывов — в небе над городом появились столбы дыма. Позднее стало известно, что в городе подверглась нападению делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Один из лидеров ХАМАС, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.
Кроме того, израильская армия 24 августа нанесла серию ударов по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Всего в городе прозвучало не меньше пары десятков взрывов. Основными целями атак стал президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.