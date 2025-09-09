Трамп заявил, что удар ЦАХАЛ по Дохе поможет достижению мира на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что недавний удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по точке, где находилось высшее руководство палестинского движения ХАМАС в Дохе якобы может «помочь в достижении мира на Ближнем Востоке». Об этом заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, это произошло во вторник, 9 сентября.
«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сообщила она во время проведения регулярного брифинга для представителей СМИ.
Напомним, что днем 9 сентября Вооруженные силы Израиля нанесли удар по столице Катара. Целями стали представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС. В результате этой атаки погибли, как сообщается, по меньшей мере пять человек, включая лидера ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса.