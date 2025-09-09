Ричмонд
Трамп заявил, что удар ЦАХАЛ по Дохе поможет достижению мира на Ближнем Востоке

Трамп назвал удар ЦАХАЛ по высшему руководству ХАМАС в Дохе печальным инцидентом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что недавний удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по точке, где находилось высшее руководство палестинского движения ХАМАС в Дохе якобы может «помочь в достижении мира на Ближнем Востоке». Об этом заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, это произошло во вторник, 9 сентября.

«Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира», — сообщила она во время проведения регулярного брифинга для представителей СМИ.

Напомним, что днем 9 сентября Вооруженные силы Израиля нанесли удар по столице Катара. Целями стали представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС. В результате этой атаки погибли, как сообщается, по меньшей мере пять человек, включая лидера ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса.

