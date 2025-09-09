Трамп заявил, что удар ЦАХАЛ по Дохе поможет достижению мира на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что недавний удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по точке, где находилось высшее руководство палестинского движения ХАМАС в Дохе якобы может «помочь в достижении мира на Ближнем Востоке». Об этом заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, это произошло во вторник, 9 сентября.