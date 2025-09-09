Россиянам рассказали, кому категорически нельзя употреблять алкогольные настойки

Употребление алкогольных настоек опасно для людей с болезнями печени, сообщил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru. По его словам, такие напитки запрещены при хроническом панкреатите, особенно в период обострений, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и язвенной болезни.
Специалист подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, особенно при обострениях любых заболеваний.
При этом зумеры в 2025 году задают новые тренды, отражая свои ценности и взгляды. Молодежь массово отказывается от вредных привычек, таких как алкоголь и вейпинг, выбирая здоровый образ жизни, спорт и осознанное потребление. Об этом пишет RT.
Зумеры публично демонстрируют борьбу с никотиновой зависимостью: в социальных сетях появляются видео, где они топят вейпы в воде или выбрасывают их в мусор. Популярны ролики из серии «Бросай со мной», где молодые люди делятся опытом отказа от вредных привычек.
Также в большинстве регионов России ужесточают правила продажи алкоголя. Председатель Государственного совета Чувашии, заслуженный врач республики Леонид Черкесов отметил, что цель этих мер — снизить уровень алкоголизации, сохранить здоровье граждан, защитить их права и закрыть «псевдорестораны», которые нарушают общественный порядок. Его слова приводят «Известия».