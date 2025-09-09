Россиянам рассказали, кому категорически нельзя употреблять алкогольные настойки

Употребление алкогольных настоек опасно для людей с болезнями печени, сообщил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru. По его словам, такие напитки запрещены при хроническом панкреатите, особенно в период обострений, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и язвенной болезни.