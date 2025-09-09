«Этот год стал переломным». Ассоциация индустрии радиовещания отмечает значительный прирост слушателей

«Для нас очень важно, чтобы тот контент, который мы производим, потреблялся на самых различных информационных платформах. И радио, можно сказать, в нашей стране сейчас создает свою собственную информационную систему. В эту систему мы включаем FM-радиовещание, социальные сети, видеохостинги и, конечно же, мессенджеры. Количество пользователей, которые обращаются к нашему контенту на этих платформах, сопоставимо с тем количеством слушателей, которые обращаются к классическому радиовещанию в сутки в нашей стране», — отметил исполнительный директор ассоциации.