«Этот год стал переломным». Ассоциация индустрии радиовещания отмечает значительный прирост слушателей

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация индустрии радиовещания отмечает в этом году значительный прирост слушателей, сообщил журналистам исполнительный директор ассоциации Антон Васюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
«К этой дате (100-летию Белорусского радио. — Прим. БЕЛТА) наша отрасль, практически все радиостанции приходят с очень хорошим позитивом, с большим оптимизмом, и это подтверждается данными медиаизмерений, которые мы имеем в этом году. Нам удалось переломить тенденцию прошлых лет, когда интерес к радиовещанию немножко угасал. Этот год стал действительно переломным», — сказал Антон Васюкевич.
По его словам, 58% жителей областных центров в возрасте от 15 до 64 лет постоянно слушают радио. За последние несколько месяцев радио прирастало своей аудиторией на 50 тыс. человек в месяц. Это колоссальный результат, которого удалось достичь благодаря использованию современных технологий.
«Для нас очень важно, чтобы тот контент, который мы производим, потреблялся на самых различных информационных платформах. И радио, можно сказать, в нашей стране сейчас создает свою собственную информационную систему. В эту систему мы включаем FM-радиовещание, социальные сети, видеохостинги и, конечно же, мессенджеры. Количество пользователей, которые обращаются к нашему контенту на этих платформах, сопоставимо с тем количеством слушателей, которые обращаются к классическому радиовещанию в сутки в нашей стране», — отметил исполнительный директор ассоциации.
Так, именно благодаря созданию гибридного, мультиплатформенного контента удается не только сохранить позиции, интерес слушателей, но и существенно прирастать аудиторией. «Мы очень активно подружились с умными колонками. Сейчас это вызов, на который мы должны были ответить. И мы, естественно, должны были туда попасть, потому что огромное количество людей обращается именно к этим девайсам», — продолжил Антон Васюкевич.
Также он обратил внимание на агрессивную рекламу радиоплеера на улицах городов, что привлекает слушателей-автомобилистов. «Основной наш слушатель находится за рулем. Доля домашнего слушания достаточно высокая, но основное количество слушателей, которые обращаются к белорусским радиостанциям, — все-таки автолюбители. Я думаю, количество пользователей, которые уже скачали мобильное приложение, в этом году тоже выросло очень существенно. Естественно, это все отражается на аудиторных показателях», — сказал он.
Исполнительный директор ассоциации добавил, что осенью состоятся кульминационные мероприятия, посвященные 100-летию Белорусского радио. «Столетие, с одной стороны, — повод подвести итоги, оглянуться и посмотреть, с чего все начиналось. Но и начать новый этап, с уверенностью смотреть в будущее», — заключил он.
В Минске сегодня состоялось общее собрание Ассоциации индустрии радиовещания. Обсуждались вопросы подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным 100-летию начала радиовещания в Беларуси, проведения I Национального конкурса «РадиоТриумф», совершенствования системы медиаизмерений аудитории радио и др. Председателем общего собрания Ассоциации индустрии радиовещания переизбран Игорь Луцкий. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.