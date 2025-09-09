Apple презентовала новый iPhone 17 и его сверхтонкую версию

Флагманская линейка получила три основные камеры по 48 Мп с цифровым зумом до 40×. У стандартного iPhone 17 две камеры: 48 Мп (широкоугольная) и 12 Мп. Фронтальная камера у всех моделей обновлена и теперь способна делать снимки в вертикальном и горизонтальном формате без поворота телефона.