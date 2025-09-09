Apple презентовала новый iPhone 17 и его сверхтонкую версию

Apple представила новое поколение смартфонов iPhone 17, включая модели iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Базовая версия устройства получила новый процессор A19, а топовые модели — более мощный A19 Pro с дополнительным ядром. Стартовый объём памяти для iPhone 17 увеличен до 256 Гб. Экран стал в пять раз устойчивее к царапинам.
Флагманская линейка получила три основные камеры по 48 Мп с цифровым зумом до 40×. У стандартного iPhone 17 две камеры: 48 Мп (широкоугольная) и 12 Мп. Фронтальная камера у всех моделей обновлена и теперь способна делать снимки в вертикальном и горизонтальном формате без поворота телефона.
Особое внимание компания уделила новой модели iPhone Air. Его корпус толщиной всего 5,6 мм стал самым тонким в истории линейки. Производитель называет его самым энергоэффективным iPhone.
iPhone 17 Pro получил более массивный корпус из алюминия, увеличенный аккумулятор и улучшенную систему охлаждения. В Apple обещают, что iPhone 17 Pro будет держать 39 часов видео от одного заряда.
Смартфоны будут доступны в нескольких цветах, а старт продаж назначен на 19 сентября.
iPhone 16e будет стоить от 599 долларов, iPhone 17 — от 799 долларов, iPhone Air — от 999 долларов, iPhone 17 Pro — от 1099 долларов, а iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.
Кроме того, на презентации показали новые наушники AirPods Pro 3 c функцией перевода других языков в режиме реального времени, а также часы Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3.
Ранее сообщалось, что российскому хоккеисту Александру Овечкину подарили эксклюзивный iPhone, посвящённый его рекордному достижению по голам в НХЛ.