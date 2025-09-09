Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь автозапчастей

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза автозапчастей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.
Как рассказали в ведомстве, чтобы избежать уплаты таможенных платежей в полном объеме при ввозе на территорию ЕАЭС автозапчастей, литовский перевозчик принял решение часть груза не декларировать. Грузовик RENAULT с запчастями к грузовым автомобилям следовал из Литвы через пункт пропуска «Бенякони». При проведении таможенного контроля транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
После сканирования авто досмотрели во внутреннем пункте таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ». Здесь гродненские таможенники выявили определенные несоответствия: фактически товаров оказалось больше, чем было указано в документах. Литовский перевозчик не заявил о двигателях, радиаторах, колесах, рессорах и других запчастях общей стоимостью более Br215 тыс. Таким образом он намеревался сэкономить порядка Br60 тыс. на таможенных платежах.
Гродненской региональной таможней в отношении перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Теперь помимо недостающих платежей ему придется уплатить и штраф, размер которого может составить до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. -0-