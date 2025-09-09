Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь автозапчастей

Как рассказали в ведомстве, чтобы избежать уплаты таможенных платежей в полном объеме при ввозе на территорию ЕАЭС автозапчастей, литовский перевозчик принял решение часть груза не декларировать. Грузовик RENAULT с запчастями к грузовым автомобилям следовал из Литвы через пункт пропуска «Бенякони». При проведении таможенного контроля транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.