Путина поразила разработка ученых, позволяющая гладить кота на расстоянии

Главе государства также показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами. Сам Путин отметил существенный прогресс научно-технологического университета. Он напомнил, что образовательный центр начал работу почти ровно десять лет назад — 1 сентября 2015 года.