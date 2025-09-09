Путина поразила разработка ученых, позволяющая гладить кота на расстоянии

Президенту России Владимиру Путину во вторник, 9 сентября, во время осмотра научно-технологического университета «Сириус» рассказали о новой разработке под названием «осязашка», которая дает человеку возможность потрогать виртуальное изображение.
Председатель ученого совета заведения Роман Иванов объяснил принцип работы технологии на примере кошки. Он рассказал, что человек может погладить экран, на котором изображено животное, и почувствовать его шерсть.
— Да ладно? — передает официальный сайт Кремля слова Путина, отреагировавшего на заявление ученого.
Главе государства также показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами. Сам Путин отметил существенный прогресс научно-технологического университета. Он напомнил, что образовательный центр начал работу почти ровно десять лет назад — 1 сентября 2015 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин осенью прошлого года провел встречу со студентами «Сириуса» в Сочи. Глава города во время встречи в зале «Атом» рассказал о новых подходах к повышению качества жизни в городах на примере стратегии развития столицы до 2040 года и ответил на вопросы студентов.