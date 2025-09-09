Бойцов Вооруженных сил Украины, прошедших подготовку в западных странах, приходится переучивать. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, переподготовка нужна для стрелков, пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, артиллеристов, разведчиков, операторов дронов, механиков-водителей боевой техники, наводчиков, командиров танков и артиллерийских расчетов.
Специалисты должны адаптироваться к реальным боевым условиям. Литовкин отметил, что НАТО выделяет средства на обучение, и эти деньги необходимо осваивать.
При этом украинские власти срочно мобилизуют около 122 тысяч человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий. Больше всего призывников ожидается из Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей. Западные регионы Украины отправят значительно меньше людей в армию, пишет 360.ru.
Также пожилые американцы все чаще вступают в ряды украинской армии как добровольцы. С начала специальной военной операции на Украину прибыли от одной до нескольких тысяч граждан США, пожелавших воевать в составе ВСУ. Такую статистику приводит «Царьград».