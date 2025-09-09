Украинских боевиков переучивают после западных тренировок: что не так с подготовкой НАТО

При этом украинские власти срочно мобилизуют около 122 тысяч человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий. Больше всего призывников ожидается из Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей. Западные регионы Украины отправят значительно меньше людей в армию, пишет 360.ru.