Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции американской компании Apple начали падать после презентации новых смартфонов iPhone и других гаджетов во вторник, 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные с торгов на бирже NASDAQ.
Отмечается, что акции Apple стали резко дешеветь после завершения презентации компании. К моменту завершения мероприятия стоимость ценных бумаг компании упала на 1,37%. В настоящий момент она также продолжает снижаться.
Ранее KP.RU сообщал, что Apple представила новое поколение смартфонов, продемонстрировав на презентации модель iPhone 17. Линейка новых гаджетов включает в себя четыре смартфона, включая ультратонкий iPhone 17 Air. Все гаджеты сделаны из алюминия и титана, и включают в себя процессор А19 или А19Pro в зависимости от конкретной модели.