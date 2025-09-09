Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Ранее KP.RU сообщал, что Apple представила новое поколение смартфонов, продемонстрировав на презентации модель iPhone 17. Линейка новых гаджетов включает в себя четыре смартфона, включая ультратонкий iPhone 17 Air. Все гаджеты сделаны из алюминия и титана, и включают в себя процессор А19 или А19Pro в зависимости от конкретной модели.