Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции компании Apple упали на 1,37% после презентации новых смартфонов iPhone и других гаджетов.

Источник: Комсомольская правда

Акции американской компании Apple начали падать после презентации новых смартфонов iPhone и других гаджетов во вторник, 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные с торгов на бирже NASDAQ.

Отмечается, что акции Apple стали резко дешеветь после завершения презентации компании. К моменту завершения мероприятия стоимость ценных бумаг компании упала на 1,37%. В настоящий момент она также продолжает снижаться.

Ранее KP.RU сообщал, что Apple представила новое поколение смартфонов, продемонстрировав на презентации модель iPhone 17. Линейка новых гаджетов включает в себя четыре смартфона, включая ультратонкий iPhone 17 Air. Все гаджеты сделаны из алюминия и титана, и включают в себя процессор А19 или А19Pro в зависимости от конкретной модели.