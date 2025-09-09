Ричмонд
Эксперт Кнутов объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

США могли на расстоянии отключить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Катаре перед воздушным ударом Израиля по Дохе. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, эти устройства представляют собой сложную систему, которая тесно связана со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Он добавил, что эти ПВО в самом деле можно деактивировать на расстоянии — это необходимо для того, чтобы в случае необходимости предотвратить поражение собственных сил.

— Катар использует американские комплексы ПВО Patriot, которые при необходимости легко отключить дистанционно — конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили, — передает слова Кнутова газета «Взгляд».

Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов — в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше