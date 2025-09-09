Кадыров обратился к перенесшей операцию Симоньян

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник, 9 сентября, пожелал здоровья главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая перенесла операцию.
Кадыров назвал журналистку по-настоящему сильным и мужественным человеком, поскольку сразу после завершения операции она написала публикацию, в которой рассказала о своем самочувствии. По словам главы Чечни, Симоньян всегда была и остается «одной из самых ярких фигур», которая отстаивает интересы России.
— Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья! — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
7 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшное и тяжелое» заболевание. По словам журналистки, ей потребовалась срочная операция. 9 сентября она вышла на связь и рассказала, что все дальнейшее — «исключительно в руках Господа». Позднее священник Павел Островский привел ей несколько выдержек из Священного писания. Он добавил, что никто не может знать о своем будущем, но может оставаться христианином «в болезни и здравии».