Кадыров обратился к перенесшей операцию Симоньян

7 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что у нее диагностировали «страшное и тяжелое» заболевание. По словам журналистки, ей потребовалась срочная операция. 9 сентября она вышла на связь и рассказала, что все дальнейшее — «исключительно в руках Господа». Позднее священник Павел Островский привел ей несколько выдержек из Священного писания. Он добавил, что никто не может знать о своем будущем, но может оставаться христианином «в болезни и здравии».