В Госдуме прокомментировали идею изменить расчет трудового и страхового стажа

В России высоко ценят труд матерей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она рассказала в беседе с Lenta.ru, что власти планируют изменить правила учета трудового и страхового стажа для женщин, воспитывающих детей.
На заседании Госдумы, завершившем осеннюю сессию, обсуждали законопроект, который снимает ограничения на учет нестраховых периодов в стаж для пенсии. Светлана Бессараб пояснила, что ранее в страховой стаж включали не более шести лет отпуска по уходу за ребенком. Теперь же ограничения уберут, и весь период ухода за детьми будет учтен при расчете пенсии.
Инициатива засчитывать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет в двойном размере направлена на поддержку родителей, которые временно прекращают работу после рождения детей. Об этом «Известиям» заявил адвокат Шон Бетрозов. Он отметил, что такие меры помогут решить проблему потери трудового стажа.
При этом в России социальную пенсию по старости получат даже те, кто никогда не работал. Право на такую пенсию имеют граждане, не набравшие 15 лет трудового стажа или 30 пенсионных баллов. Стоит помнить, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. В 2025 году размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рубля, пишет 360.ru.