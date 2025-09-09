В Госдуме прокомментировали идею изменить расчет трудового и страхового стажа

При этом в России социальную пенсию по старости получат даже те, кто никогда не работал. Право на такую пенсию имеют граждане, не набравшие 15 лет трудового стажа или 30 пенсионных баллов. Стоит помнить, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. В 2025 году размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рубля, пишет 360.ru.