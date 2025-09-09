Суд решил изъять у собственников ДК Кирова в Петербурге

Суд постановил истребовать в пользу государства нежилые здания, расположенные по адресу Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А и литера Б, которыми с 2017 года распоряжалось ООО «ДК Кирова». Встречный иск ответчика был отклонен. «Суд решил: истребовать из владения ООО “ДК Кирова” в пользу Российской Федерации нежилое здание… В удовлетворении встречного иска отказать. В приведении решения к немедленному исполнению отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Александра Варенникова. Слова передает ТАСС.