Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд решил изъять у собственников ДК Кирова в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об изъятии из незаконного владения у частных собственников федерального памятника архитектуры — Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове. Об этом сообщают СМИ.

Суд изъял в пользу государства ДК в Петербурге.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об изъятии из незаконного владения у частных собственников федерального памятника архитектуры — Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове. Об этом сообщают СМИ.

Суд постановил истребовать в пользу государства нежилые здания, расположенные по адресу Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А и литера Б, которыми с 2017 года распоряжалось ООО «ДК Кирова». Встречный иск ответчика был отклонен. «Суд решил: истребовать из владения ООО “ДК Кирова” в пользу Российской Федерации нежилое здание… В удовлетворении встречного иска отказать. В приведении решения к немедленному исполнению отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Александра Варенникова. Слова передает ТАСС.

В ходе разбирательства суд не выявил признаков злоупотребления правом со стороны ООО «ДК Кирова» и его совладельцев Алексея и Дениса Семеновых, однако принял сторону прокуратуры, настаивавшей на возвращении объекта федеральной собственности. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Дворец культуры имени С. М. Кирова — объект культурного наследия федерального значения. Он был передан частному собственнику после приватизации, однако Генеральная прокуратура сочла передачу незаконной и потребовала вернуть памятник государству. По данным материала дела, ООО «ДК Кирова» владело зданием с 2017 года.