Синоптик Шувалов: сухая погода сохранится в Москве до 17 сентября

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что бабье лето продлится в столице до 17 сентября, а после характер погоды изменится. В столицу придут дожди.
Пока Москва остается во власти антициклона, а это значит, что будет сухая и солнечная погода. Осадки придут к выходным.
Пока максимальная температура будет подниматься до +24 °С в Москве и до + 25 в области. А вот атмосферное давление останется несколько выше нормы, на отметке в 756 мм рт. ст.
— И все-таки назвать жарким первый месяц осени нельзя, средняя температура превышает климатическую норму только на 3−4 °С, — сказал в беседе с aif.ru синоптик Александр Шувалов.
10 сентября воздух прогреется до 20 , теплее уже не будет. В этих границах будет следующая неделя, так что резкого похолодания не предвидится.
Во второй половине ожидаются дожди, но не проливные и затяжные. После 20 сентября придет вторая волна сухой погоды, но будет прохладно.
Привычная осень начнется только ближе к третьей декаде сентября. бабье лето сохранится в столичном регионе до выходных включительно. В День города (13 и 14 сентября) благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода, утверждает синоптик, пишет RT.
В настоящий момент установилась благоприятная погода для тихой охоты. Большинство самых интересных грибов связаны с деревьями, рассказал 360.ru миколог Максим Дьяков.
Ранее, эксперты рассказали, куда поехать отдохнуть этой осенью. Самым бюджетным осенним путешествием может стать поездка в Псков: средняя стоимость перелета из Москвы и обратно составляет 7 200 рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 3 200 рублей. На втором месте Ярославль, пишет Газета.ru.