СМИ: Александру Збруеву стало плохо перед выходом на сцену «Ленкома»

Народный артист РСФСР Александр Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение перед выходом на сцену Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», где должен быть сыграть в постановке «Вишневый сад». Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, доктора осмотрели актера и заключили, что госпитализировать его нет необходимости. Они рекомендовали Збруеву постельный режим, следует из публикации.
22 января артиста экстренно доставили в больницу в Москве. Тогда он не стал называть причины плохого самочувствия, а также не уточнил, какие процедуры проходил в медицинском учреждении. Помимо того, в октябре прошлого года Збруева госпитализировали — он начал задыхаться и вызвал скорую помощь. По данным СМИ, у него диагностировали поражение головного мозга.
Зимой 2023 года артист сообщил, что после недавнего недомогания чувствует себя нормально. До этого появилась информация, что Збруеву потребовалась экстренная помощь медиков, после чего ему вызвали скорую помощь. Дома у него резко поднялось давление, а в груди начались боли.