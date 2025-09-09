Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Маргарите Симоньян

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, перенесшей сложную операцию, и пожелал ей скорейшего выздоровления. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что журналистка проявила мужественность, сразу сообщив о своем состоянии после хирургического вмешательства и найдя даже в себе силы пошутить.
Глава Чечни также подчеркнул, что Симоньян несет огромную ответственность на информационном фронте, смело отстаивая интересы России.
Напомним, ранее Симоньян рассказала, что успешно перенесла операцию и уже вышла из наркоза. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, добавив, что чувствует себя хорошо.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.