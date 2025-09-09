Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Маргарите Симоньян

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, перенесшей сложную операцию, и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, перенесшей сложную операцию, и пожелал ей скорейшего выздоровления. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что журналистка проявила мужественность, сразу сообщив о своем состоянии после хирургического вмешательства и найдя даже в себе силы пошутить.

Глава Чечни также подчеркнул, что Симоньян несет огромную ответственность на информационном фронте, смело отстаивая интересы России.

Напомним, ранее Симоньян рассказала, что успешно перенесла операцию и уже вышла из наркоза. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, добавив, что чувствует себя хорошо.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше