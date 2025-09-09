Секреты долголетия: что реально помогает продлить молодость

Врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала о причинах появления холестериновых бляшек. Она пояснила, что повышенное давление ускоряет их образование. Также к атеросклерозу приводят курение, высокий уровень сахара и «плохого» холестерина в крови. Паукова добавила, что нездоровое питание, недостаток движения, проблемы с печенью и почками, а также наследственная предрасположенность усиливают риск развития этого заболевания. Слова специалиста приводит RT.