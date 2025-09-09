Секреты долголетия: что реально помогает продлить молодость

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев поделился секретами долгой и здоровой жизни. В беседе с Lenta.ru он рассказал, как сохранить молодость и активность.
По словам ученого, долголетие зависит от правильного питания, регулярных физических нагрузок, полноценного сна и умения справляться со стрессом. Генетика играет второстепенную роль, уступая место образу жизни. Москалев отметил, что ежедневные привычки напрямую влияют на скорость старения.
Здоровый образ жизни помогает отсрочить возрастные изменения и сохранить бодрость. После 50 лет организм требует особого внимания. Обмен веществ замедляется, пищеварение становится чувствительным, а неверный выбор продуктов может навредить здоровью. Для поддержания активности и профилактики болезней достаточно включить в рацион доступные продукты: гречку, перловку и овощи, приготовленные на пару. Об этом пишет Life.ru.
Врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала о причинах появления холестериновых бляшек. Она пояснила, что повышенное давление ускоряет их образование. Также к атеросклерозу приводят курение, высокий уровень сахара и «плохого» холестерина в крови. Паукова добавила, что нездоровое питание, недостаток движения, проблемы с печенью и почками, а также наследственная предрасположенность усиливают риск развития этого заболевания. Слова специалиста приводит RT.