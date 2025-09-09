Минское «Динамо» начало сезон КХЛ с гостевой победы над «Спартаком»

Шайбами отметились Сергей Кузнецов (9-я минута), Алекс Лимож (10) и Сэм Энас (29).
Для столичного клуба это второй матч в сезоне, в первом они победили «Сочи» (4:3). В следующих играх «Спартак» 11 сентября дома встретится с череповецкой «Северсталью», «Динамо» в тот же день сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
В других матчах дня астанинский «Барсы» в серии буллитов победил хабаровский «Амур» (4:3 Б), челябинский «Трактор» в гостях победил «Нефтехимик» (4:3), московское «Динамо» уступило «Сочи» (2:3 Б), ярославский «Локомотив» переиграл «Северсталь» (4:1).
Ранее Life.ru писал, что «Локомотив» обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия КХЛ. Ярославцы одержали победу в первом матче сезона второй год подряд.