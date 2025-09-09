Стало известно, какие сервисы будут работать при отключении интернета

В России определили список из 57 социально значимых интернет-сервисов, которые продолжат работать даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщается в проекте «Реестра социально значимых сервисов», рекомендованного Минцифры РФ. В перечень включены крупнейшие банки, государственные и новостные порталы, маркетплейсы, сайты онлайн-голосования, а также ресурсы ведущих продуктовых сетей и сервисы доставки.