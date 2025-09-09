«Бог шельму метит»: Родченков порадовался поражению Медведевой от Загитовой

Медведева среди прочего рассказала о своих проблемах со здоровьем, из-за которых врачи рекомендовали ей не выступать на льду. Фигуристка поделилась, что у нее экстрасистолы в организме в огромном количестве. Она также поделилась, что с радостью согласилась заменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».