«Бог шельму метит»: Родченков порадовался поражению Медведевой от Загитовой

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» рассказал, что был искренне рад поражению фигуристки Евгении Медведевой от ее коллеги Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Пхенчхане.

— Поделом этой Женечке, Бог шельму метит, — написал Родченков.

Сама Медведева пригласила свою коллегу Загитову на съемки YouTube-шоу «БеС Комментариев», где бывшие соперницы по фигурному катанию тепло пообщались и рассказали о новом совместном проекте.

Загитова поблагодарила Медведеву за то, что та сделала первый шаг навстречу, пригласив ее гостем на интервью в шоу. Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала примирение спортсменок и заявила, что улаживание этого конфликта стало возможным благодаря их обоюдному желанию.

Медведева среди прочего рассказала о своих проблемах со здоровьем, из-за которых врачи рекомендовали ей не выступать на льду. Фигуристка поделилась, что у нее экстрасистолы в организме в огромном количестве. Она также поделилась, что с радостью согласилась заменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».