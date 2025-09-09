Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии

«Достаточно несколько процентов клеток печени таким образом модифицировать, чтобы у человека полностью восстановилась нормальная продукция фактора свертывания крови. Мы сейчас по гемофилии B сделали мышку генетически модифицированную, которая несет вот такую мутацию. Знаете, похожая была в династии Романовых… И мы сейчас как раз мышку лечим», — сообщил Иванов.