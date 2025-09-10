Apple представила линейку iPhone 17

Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц — впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости.