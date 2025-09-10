Apple представила линейку iPhone 17

«iPhone 17 — это значительное обновление с мощными функциями, которые делают iPhone еще более полезным в повседневной жизни», — говорится в сообщении.
Как указывает Apple, iPhone 17 оснащен новой фронтальной камерой Center Stage, она обеспечивает более широкий угол обзора и более высокое разрешение — до 18 мегапикселей, у основной камеры — 48 мегапикселей. Для групповых снимков камера использует искусственный интеллект, чтобы автоматически расширить поле зрения, а также может автоматически поворачиваться из портретной ориентации в альбомную. Теперь также можно одновременно делать запись фронтальной и задней камерами.
Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц — впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости.
iPhone 17 доступен в пяти цветах: черном, лавандовом, голубом, зеленом и белом.
Теперь минимальным доступным объемом памяти iPhone 17 стали 256 гигабайт вместо 128 гигабайт. Начальная цена составит 799 долларов. Стартовая цена iPhone 17 Pro составит 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max — 1 199 долларов. Стоимость iPhone Air начинается от 999 долларов.
Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, в продажу поступят 19 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных» часов и программного обеспечения.