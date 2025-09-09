Актер Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение рака

Российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 40-летний Роман Попов закрыл сбор денежных средств на лечение онкологического заболевания.
«Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!» — написал актер в личном Telegram-канале.
Попов поблагодарил всех фанатов, которые не остались равнодушными к его борьбе с раком. Артист также пообещал сохранять боевой настрой во время лечения и рассказывать поклонникам о своем состоянии. Также Попов выразил надежду на то, что все будет хорошо.
Ранее KP.RU сообщал, что Роман Попов рассказал о рецидиве рака, обнаруженного у него в 2018 году. Артист сообщил, что он совсем не видит правым глазом и едва видит левым, а также у него снизился слух.