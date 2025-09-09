Ричмонд
Когда новые iPhone 17 появятся в России: ретейлеры назвали примерную дату

ТАСС: iPhone 17 начнут продавать в России до конца сентября.

Источник: Комсомольская правда

Презентованные корпорацией Apple смартфоны iPhone 17 и другие устройства появятся в продаже в России до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных ретейлеров.

Как отмечает издание, некоторые сети онлайн- и обычных магазинов техники открывают предзаказы на новую серию iPhone 17 и другую технику Apple уже завтра, 10 сентября. Тогда же можно будет оформить заявку. При этом полноценные продажи начнутся уже в конце сентября.

Аналогичная ситуация на некоторых маркетплейсах. Там также открылись предзаказы iPhone 17. Кроме того, на площадках можно увидеть аксессуары для новых устройств от Apple. В том числе чехлы.

Напомним, iPhone 17 и другие новинки корпорация Apple презентовала вечером во вторник, 9 сентября. Смартфон вышел линейкой из четырех моделей. В нее входит, в том числе, самый тонкий телефон iPhone 17 Air. Его толщина составляет всего 5,6 миллиметра.