Когда новые iPhone 17 появятся в России: ретейлеры назвали примерную дату

Презентованные корпорацией Apple смартфоны iPhone 17 и другие устройства появятся в продаже в России до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных ретейлеров.
Как отмечает издание, некоторые сети онлайн- и обычных магазинов техники открывают предзаказы на новую серию iPhone 17 и другую технику Apple уже завтра, 10 сентября. Тогда же можно будет оформить заявку. При этом полноценные продажи начнутся уже в конце сентября.
Аналогичная ситуация на некоторых маркетплейсах. Там также открылись предзаказы iPhone 17. Кроме того, на площадках можно увидеть аксессуары для новых устройств от Apple. В том числе чехлы.
Напомним, iPhone 17 и другие новинки корпорация Apple презентовала вечером во вторник, 9 сентября. Смартфон вышел линейкой из четырех моделей. В нее входит, в том числе, самый тонкий телефон iPhone 17 Air. Его толщина составляет всего 5,6 миллиметра.