Когда новые iPhone 17 появятся в России: ретейлеры назвали примерную дату

Как отмечает издание, некоторые сети онлайн- и обычных магазинов техники открывают предзаказы на новую серию iPhone 17 и другую технику Apple уже завтра, 10 сентября. Тогда же можно будет оформить заявку. При этом полноценные продажи начнутся уже в конце сентября.