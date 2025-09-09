Ричмонд
Немка рассказала о правилах в ФРГ, которые грозят вогнать в ступор россиян

Жители Германии живут по правилам, которые могут показаться иностранцам необычными. В частности, из-за пасмурного климата немцы не вешают занавески, чтобы впустить в дом больше света. Также они верят, что человеку не нужно прятать происходящее за окном, если ему нечего скрывать. Об этом сообщил портал «Пруфы».

Кроме того, в Германии подросткам с 14 лет разрешают пить пиво или вино в компании родителей, а с 16 лет — и более крепкие напитки. Это связано с культурой пивоварения и многочисленными алкогольными фестивалями, которые проходят в стране.алкоголь.

Также в стране легализована работа в сфере интимных услуг, и для работников этой отрасли существуют профсоюзы. При этом жители страны не сушат свое белье на виду у соседей без их согласия, а владельцам собак необходимо платить налог в размере 200−300 евро (19,6 тысячи рублей — 29,4 тысячи рублей — прим. «ВМ») за каждое животное, передает портал.

После поездки в Германию путешественница и блогер Наталья рассказала, что в местных продуктовых магазинах наблюдается «бардак» с ценами, что роднит страну с Россией. Она уточнила, что в обеих странах стоимость товаров на ценниках и кассе может отличаться.