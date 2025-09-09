Немка рассказала о правилах в ФРГ, которые грозят вогнать в ступор россиян

Жители Германии живут по правилам, которые могут показаться иностранцам необычными. В частности, из-за пасмурного климата немцы не вешают занавески, чтобы впустить в дом больше света. Также они верят, что человеку не нужно прятать происходящее за окном, если ему нечего скрывать. Об этом сообщил портал «Пруфы».