Застрявший в канале питон вызвал затопление целого района в Бангкоке

Водяной насос в устье реки Клонг Банг Кхен в Бангкоке возобновил работу после аварийной остановки, вызванной тем, что в него вместе с мусором попал питон. Из-за выхода оборудования из строя затопило район рядом с храмом Ват Тхевасунтон, сообщает издание T News.