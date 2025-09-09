Застрявший в канале питон вызвал затопление целого района в Бангкоке

Водяной насос в устье реки Клонг Банг Кхен в Бангкоке возобновил работу после аварийной остановки, вызванной тем, что в него вместе с мусором попал питон. Из-за выхода оборудования из строя затопило район рядом с храмом Ват Тхевасунтон, сообщает издание T News.
Змея и отходы заблокировали канал, нарушив нормальную работу насосной станции. Сейчас оборудование восстановлено и готово к борьбе с последствиями сильных дождей, обрушившихся на столицу Таиланда.
За последние сутки в столице Таиланда выпало значительное количество осадков. Наибольшее количество дождя зафиксировано в Лат-Крабанге на дороге Правет-Руам-Пхаттхана — 94,0 мм, в районе Банг-На на шоссе Банг-На-Сринакарин — 84,5 мм, а также в Чом-Тхонге на дороге Санам-Чай-Банг-Кхун-Тиан — 57,5 мм.
Ранее сообщалось, что туристка из РФ во время отдыха в Таиланде ударилась головой, поскользнувшись в бассейне. После получения травмы женщина потеряла память и стала разговаривать на древнерусском языке.