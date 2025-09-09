Терапевт рассказала, на что могут указывать головные боли

Головная боль — это не просто дискомфорт, а сигнал о возможных проблемах в организме. Об этом сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с Lenta.ru.
Врач пояснила, что головная боль может указывать на гипертонию. В таких случаях боль часто ощущается в затылке, иногда распространяется на другие зоны головы. Среди сопутствующих симптомов — тошнота, рвота, головокружение и «мушки» перед глазами. Также причиной боли могут стать нарушения кровотока в сонных артериях, гормональные сбои или атеросклероз. Иногда головная боль может говорить даже об онкологии.
Шум в ушах тоже требует внимания, так как может быть признаком серьезных заболеваний. Врач Екатерина Демьяновская отметила, что этот симптом, известный как тиннитус, не является отдельной болезнью, а указывает на проблемы с лор-органами. По ее словам, тиннитус проявляется как постоянный звон, гул или шум в ушах, не связанный с внешними звуками. Игнорировать этот признак нельзя, особенно если он сопровождается пульсацией в ритме сердца. Слова специалиста приводят «Известия».
«Царьград» рассказал о недавнем исследовании, раскрывающем частые симптомы, грозящие остановкой сердца. За несколько дней или часов до трагедии у многих молодых людей наблюдались обмороки, судороги, учащенное сердцебиение и тошнота.