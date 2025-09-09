Терапевт рассказала, на что могут указывать головные боли

Шум в ушах тоже требует внимания, так как может быть признаком серьезных заболеваний. Врач Екатерина Демьяновская отметила, что этот симптом, известный как тиннитус, не является отдельной болезнью, а указывает на проблемы с лор-органами. По ее словам, тиннитус проявляется как постоянный звон, гул или шум в ушах, не связанный с внешними звуками. Игнорировать этот признак нельзя, особенно если он сопровождается пульсацией в ритме сердца. Слова специалиста приводят «Известия».