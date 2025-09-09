Акции Apple упали после презентации новинок

Согласно биржевой статистике, до старта презентации котировки Apple росли и достигали $238,44 за акцию (+0,24% к предыдущему закрытию) к 20:17 по московскому времени. Однако уже к 21:12 мск, после анонса новых гаджетов, бумаги компании упали в цене до $233,89.