Спутниковая связь и 5G: чем удивили новые часы от Apple

Часы впервые получили возможность поддержки сети 5G.
На презентации Apple 9 сентября вместе с iPhone 17 компания показала новые умные часы — Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3. Обе модели получили долгожданные обновления, расширенный набор функций и поддержку технологий, которых ранее не было — например спутниковая связь. Подробнее в материале URA.RU.
Улучшение связи.
Вся обновленная линейка получила улучшение связи. В новых моделях появилась поддержка сетей 5G. А флагманские Apple Watch Ultra 3 теперь имеют спутниковую связь — теперь владельцы часов могут отправлять сообщения и вызывать экстренную помощь даже там, где нет мобильного сигнала и Wi-Fi. Но важно отметить, что поддержка спутниковой связи пока не работает в России.
Повышенная автономность.
Теперь время работы SE 3 составляет до 18 часов. Быстрая зарядка позволяет за 15 минут восполнить энергию для 8 часов использования. В это же время автономной работы флагманской модели достигает 42 часов.
Отслеживание здоровья.
Часы получили улучшенные функции для здоровья: расширенное отслеживание сна, выявление апноэ и более точный мониторинг сердечного ритма. А также появилась система обнаружения падений и возможность измерения температуры.
ИИ-функции новой системы.
Обе модели работают на системе watchOS 26. В обновлении представлено усовершенствованное оформление Liquid Glass, модернизированный Smart Stack, расширенные опции персонализации Пункта управления, а также искусственный интеллект Workout Buddy. Встроенный помощник на базе Apple Intelligence анализирует тренировки и помогает повышать эффективность занятий.
Обновленный дисплей.
Apple Watch SE 3 сохранили прежние размеры дисплея, но впервые получили Always On Display для постоянного отображения информации. В Apple Watch Ultra 3 уменьшили рамки, за счет чего экран стал больше и ярче при тех же габаритах корпуса.