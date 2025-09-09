Спутниковая связь и 5G: чем удивили новые часы от Apple

Вся обновленная линейка получила улучшение связи. В новых моделях появилась поддержка сетей 5G. А флагманские Apple Watch Ultra 3 теперь имеют спутниковую связь — теперь владельцы часов могут отправлять сообщения и вызывать экстренную помощь даже там, где нет мобильного сигнала и Wi-Fi. Но важно отметить, что поддержка спутниковой связи пока не работает в России.