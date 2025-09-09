Умерший Гращенков был фотографом широкого профиля, рассказал Вяткин

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывший фотокорреспондент РИА Новости, член Союза журналистов России (СЖР), обладатель премии «Золотой глаз» World Press Photo Александр Гращенков был специалистом широкого жанрового и тематического профилей, поделился воспоминаниями специальный фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Вяткин в разговоре с РИА Новости.
Во вторник Союз журналистов России сообщил, что Гращенков ушел из жизни.
«В спектре его деятельности, помимо мирной жизни, были актуальные политические и военные репортажи, то есть он был мастером широкого профиля. Это не означает, что он не снимал культуру. Очень известны его портреты Юрия Любимова, Владимира Высоцкого и деятелей культуры и искусства различных национальностей бывшего Советского Союза, поэтому он был фотожурналист очень широкого спектра, и жанрового, и тематического. Имел успехи, награды», — рассказал агентству Вяткин.
Специальный фотокорреспондент уточнил, что их совместный профессиональный путь с Гращенковым начался в Агентстве печати «Новости», которое в дальнейшем было преобразовано в РИА Новости. Фотографы были почти ровесниками: Гращенков оказался младше всего на год, однако жизненные пути и отношение к профессии у них складывались по-разному. По его словам, Гращенков занимался фотографией с детства, был воспитанником фотокружка и пришел в агентство уже с подготовкой.
«Вместе мы заканчивали Московский государственный университет, факультет журналистики, но он учился на дневном отделении и сотрудничал в свободное время с Агентством печати “Новости”, с фоторедакцией, а я учился на вечернем и на заочном отделении, и одновременно работал уже в агентстве. По окончании университета Александра взяли в штат Агентства печати “Новости”, в главную редакцию фотоинформации», — поделился Вяткин.
По его словам, Гращенков с самого начала творческого пути был ориентирован на социальную тематику и жанр фоторепортажа, в отличие от коллег, которые чаще работали с искусством и культурой. Вяткин отметил, что идеалами Гращенкова были французский фотограф Анри Картье-Брессон, советский фотожурналист Всеволод Тарасевич и член Союза художников СССР Валерий Шустов, а особое внимание он уделял репортажной стилистике и демократической свободе мысли.
«Я могу вспомнить очень добрыми словами те годы совместной работы в нашей молодости, нашего начала творческого пути. Могу сказать, что как фотограф он был экспериментатор, очень достойный и очень смелый, отчаянный человек», — добавил Вяткин.
Он также отметил, что Гращенков одним из первых сумел показать не только мирную жизнь, но и боевую работу советских солдат в Афганистане, что в условиях секретности удавалось немногим, а позже он продолжил работать на сложных репортажах, включая землетрясение в Армении в 1988 году и события в Карабахе.
Вяткин добавил, что в начале 1990-х годов система Агентства печати «Новости» пережила серьезные реорганизации и сокращения, и после ухода из агентства Гращенков начал сотрудничать с зарубежными изданиями и частными агентствами, а затем занялся документальным кино, выступая как режиссер и автор сценариев.
На сайте Союза журналистов России сообщается, что в 90-е годы Гращенков сотрудничал с финскими журналами «Helsingin Sanomat» и «АPU», фотоагентствами. С 2001 по 2003 — ответственный секретарь журнала «Энергия Востока», с 2003 по 2005 — главный редактор фотоагентства «Fly-Nig». В 2007 году издал фотоальбом «Девять веков Москвы» по заказу правительства Москвы. С 2005 участвовал в выставках Центра фотографии имени братьев Люмьер, в том числе FOTOFEST 2012 BIENNIAL Contemporary Russian Photograph.