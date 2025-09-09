Умерший Гращенков был фотографом широкого профиля, рассказал Вяткин

Специальный фотокорреспондент уточнил, что их совместный профессиональный путь с Гращенковым начался в Агентстве печати «Новости», которое в дальнейшем было преобразовано в РИА Новости. Фотографы были почти ровесниками: Гращенков оказался младше всего на год, однако жизненные пути и отношение к профессии у них складывались по-разному. По его словам, Гращенков занимался фотографией с детства, был воспитанником фотокружка и пришел в агентство уже с подготовкой.