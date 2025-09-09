Нападающего СКА Бландизи дисквалифицировали на матч за неприличный жест

Канадского нападающего петербургского клуба СКА Джозефа Бландизи дисквалифицировали на один матч за демонстрацию неприличного жеста, сообщает пресс-служба КХЛ.
«Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по пункту 1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу)», — сказано в публикации.
Уточняется, что хоккеиста решили дисквалифицировать на один матч и вынести ему штраф после инцидента, который произошел во время игры СКА против нижегородского «Торпедо».
Джозефу Бландизи 31 год. Он стал игроком СКА в августе 2025-го. До этого момента спортсмен выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Девилс», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинс».
