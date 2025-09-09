Бывший тренер Нурмагомедова вспомнил, как предложил россиянину проиграть

Основатель и тренер зала American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес рассказал, как однажды предложил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову проиграть бой.
По словам Мендеса, соответствующий совет он дал непобежденному российскому чемпиону после того, как Нурмагомедов пожаловался ему на усталость от общения с журналистами.
«После чего я ответил: “Оу, так все очень просто: проиграй следующий бой, чтобы никто о тебе не помнил”. С того момента у него больше не было проблем с интервью», — приводит слова тренера Red Corner MMA.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Хамзат Чимаев, родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ, завоевал титул чемпиона UFC в средней весовой категории.