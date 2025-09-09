Тайные отношения и тихая свадьба: история любви Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной

Будущие возлюбленные познакомились на съемке третьего сезона шоу «Фантастика», в котором оба принимали участие. О том, как развивались их отношения, известно и правда совсем немного. Они не афишировали свои чувства до последнего. О том, что между Гарифуллиной и Воробьевым пробежала искра, стало понятно только после новостей о свадьбе. Однако еще до заключения брака их подлавливали вместе на улице и в кафе. Они прогуливались на Патриках и были замечены в Вене. Завидный холостяк сразу понял, что Аида — его человек, поэтому предложение руки и сердца она получила очень скоро.