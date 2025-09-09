Тайные отношения и тихая свадьба: история любви Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной

Этой весной певец и актер Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Они расписались тайно в апреле 2025 года, без громких церемоний и большого количества гостей. О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года, когда возлюбленные начали появляться вместе на светских мероприятиях и красных дорожках. «Вечерняя Москва» рассказывает историю любви Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной.
Тайные отношения и тихая свадьба.
Будущие возлюбленные познакомились на съемке третьего сезона шоу «Фантастика», в котором оба принимали участие. О том, как развивались их отношения, известно и правда совсем немного. Они не афишировали свои чувства до последнего. О том, что между Гарифуллиной и Воробьевым пробежала искра, стало понятно только после новостей о свадьбе. Однако еще до заключения брака их подлавливали вместе на улице и в кафе. Они прогуливались на Патриках и были замечены в Вене. Завидный холостяк сразу понял, что Аида — его человек, поэтому предложение руки и сердца она получила очень скоро.
Тайная свадьба прошла в апреле в Грибоедовском дворце бракосочетаний. С этого момента знаменитости стали чаще появляться вместе на публике, ходить на светские мероприятия и красные дорожки. Недавно они появились вместе на красной дорожке «Новой волны» в Казани, но отношения комментировать не стали.
Не «завидный холостяк».
Долгое время Алексей Воробьев считался чуть ли не главным ловеласом российского шоу-бизнеса. Среди его звездных пассий были певица Виктория Дайнеко, актрисы Оксана Акиньшина и Анна Чиповская и даже фигуристка Татьяна Навка.
С Анной Чиповской он познакомился в 2007 году, еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Это был самый первый громкий роман в любовной истории Воробьева. Тогда он сделал все, чтобы добиться расположения Чиповской, которая была мечтой многих однокурсников Алексея. Но их роман не был долгим, вскоре они расстались по инициативе Алексея, который был разочарован, что остался без поддержки Чиповской в период болезни.
Однако артист недолго был одинок — в 2010 году он закрутил роман с фигуристкой Татьяной Навкой. Они встретились на телешоу «Лед и пламень» и совсем скоро в Сети расползлись слухи об их романе. Сам Воробьев подогревал интерес к этой теме, рассказывая журналистам, что Татьяна выглядит, как женщина его мечты. Однако как только завершился проект, пара прекратила общение.
Уже в 2011 году Воробьев познакомился с актрисой Оксаной Акиньшиной. Это произошло на съемке фильма «Самоубийцы». Их роман развивался стремительно и очень скоро пара съехалась. Все шло хорошо до поездки на конкурс «Евровидение», куда Воробьев отправился один. Тогда Акиньшина приняла решение о расставании и съехала с квартиры, где они жили вместе.
В 2012 году судьба свела Воробьева с певицей Викторией Дайнеко и, несмотря на особую химию, которую подмечали поклонники, общую любовь к музыке и горящие глаза, Воробьев разорвал отношения с певицей. После их расставания в Сети стали ходить слухи, что Виктория слишком давила на Алексея, поэтому он принял решение разойтись.
С того момента в личной жизни Воробьева ничего не менялось, он продолжал сохранять статус «завидного холостяка». Более того, артист даже пытался найти себе пассию в шоу «Холостяк» на ТНТ, однако эксперимент не увенчался успехом. И только весной этого года все изменилось, ведь сердце Воробьева покорила оперная певица Аида Гарифуллина.
Кто она такая и с кем она была в отношениях до Воробьева.
Избранница Воробьева — оперная певица, и если о личной жизни артиста в Сети известно многое, то Аида старалась не афишировать подробности своих отношений. Однако об одном громком романе оперной дивы все же стало известно: в 2017 году Гарифуллина внезапно призналась, что у нее подрастает шестимесячная дочка Оливия, тогда она не стала называть имя отца, но в Сети ходили слухи, что это ребенок от теннисиста Марата Сафина, с которым Гарифуллина встречалась в 2016 году. Такие предположения возникли, потому что во время их бурного романа Аида внезапно сменила облегающие вещи на объемные платья, скрывающие живот.
Но некоторое время спустя пара рассталась. Причиной тому стало расстояние, которое разделяло возлюбленных: Сафин жил в Москве, а Аида вынуждена была отправляться на гастроли в Вену. С того дня личная жизнь Гарифуллиной снова перешла в статус «секретно» вплоть до весны этого года, когда она вышла замуж за Алексея Воробьева.
