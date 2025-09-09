Ричмонд
Власти Ростовской области не смогли распродать девять машин по сниженной цене

Донские власти не смогли продать за бесценок несколько подержанных машин.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области не смогли полностью распродать автопарк из девяти машин, выставленных на продажу по сниженной цене. Итоги аукциона, прошедшего 4 сентября 2025 года, опубликовали на сайте донского правительства.

Реализовать смогли только две машины. Торги по остальным лотам признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Напомним, на продажу были выставлены хетчбеки 2011 года выпуска с пробегом от 286,2 до 356 тысяч километров. Стартовая цена на машины варьировалась от 122,5 до 126,4 тысячи рублей с учетом НДС.

