Власти Ростовской области не смогли распродать девять машин по сниженной цене

Власти Ростовской области не смогли полностью распродать автопарк из девяти машин, выставленных на продажу по сниженной цене. Итоги аукциона, прошедшего 4 сентября 2025 года, опубликовали на сайте донского правительства.
Реализовать смогли только две машины. Торги по остальным лотам признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Напомним, на продажу были выставлены хетчбеки 2011 года выпуска с пробегом от 286,2 до 356 тысяч километров. Стартовая цена на машины варьировалась от 122,5 до 126,4 тысячи рублей с учетом НДС.
