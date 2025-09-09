Глава Минобороны ФРГ Писториус объявил о доставке Украине установок Patriot

В ходе заседания Контактной группы по содействию Украине глава Минобороны Германии также заявил, что страна готова поддержать украинский военно-промышленный комплекс, закупив у украинского государства беспилотники большой дальности. Для этого, по словам Писториуса, Берлин планирует заключить контакты с оружейными компаниями Украины на общую сумму в 300 млн евро.