Глава Минобороны ФРГ Писториус объявил о доставке Украине установок Patriot

Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает телевизионная служба Tagesschau.
В ходе заседания Контактной группы по содействию Украине глава Минобороны Германии также заявил, что страна готова поддержать украинский военно-промышленный комплекс, закупив у украинского государства беспилотники большой дальности. Для этого, по словам Писториуса, Берлин планирует заключить контакты с оружейными компаниями Украины на общую сумму в 300 млн евро.
Ранее KP.RU сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен передать Киеву мобильные артиллерийские системы Skyranger в 2025 году.