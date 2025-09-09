Шоколад для сердца и настроения: какое лакомство может быть полезным

13 сентября отмечается Международный день шоколада. Эта сладость давно стала не только десертом, но и продуктом, полезным для здоровья при умеренном потреблении. Врач-терапевт Абдурахман Мусаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему шоколад может быть полезен и какой сорт выбрать.
По словам Мусаева, польза шоколада связана с какао-бобами, содержащими флавоноиды. Эти вещества защищают клетки от повреждений, действуя как антиоксиданты. Регулярное употребление 10−20 граммов темного шоколада улучшает работу сердца и снижает уровень вредного холестерина, отметил врач. Осенью шоколад помогает бороться с хандрой благодаря триптофану, который способствует выработке серотонина — гормона радости.
Мусаев добавил, что темный шоколад с содержанием какао от 70% замедляет рост бактерий во рту и снижает риск кариеса при правильном уходе за зубами. Молочный же шоколад содержит больше сахара и жиров, а белый вообще не включает какао-бобы, поэтому менее полезен.
Овсяный шоколад с растительным напитком подходит людям с непереносимостью лактозы. Он содержит меньше сахара и больше клетчатки, но не является диетическим из-за жиров какао-масла. Врач посоветовал избегать шоколада с эритритолом и мальтитом, которые могут вызывать дискомфорт в желудке. Самым полезным Мусаев назвал горький шоколад с высоким содержанием какао.
Ранее основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян объяснил, что состав качественного шоколада должен начинаться с какао, а не с сахара. Узнать, чего из ингредиентов больше, можно в составе плитки.