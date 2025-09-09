Шоколад для сердца и настроения: какое лакомство может быть полезным

13 сентября отмечается Международный день шоколада. Эта сладость давно стала не только десертом, но и продуктом, полезным для здоровья при умеренном потреблении. Врач-терапевт Абдурахман Мусаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему шоколад может быть полезен и какой сорт выбрать.