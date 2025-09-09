Катар сформировал юридическую группу в ответ на нападение Израиля

Катар оставляет за собой право ответить на израильский удар по Дохе. Об этом сообщил премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает Al Jazeera Также Премьер-министр Катара объявил о создании юридической группы, которая займётся разработкой мер в ответ на недавнее нападение Израиля.
Он подчеркнул, что после этой атаки Катар приостановил переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Он подчеркнул, что Катар не допустит нарушения своего суверенитета и намерен дать комплексный ответ на израильские удары, а также принять меры, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.
«Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами», — сказал Аль Тани.
По словам премьера, Доха уже вышла на связь с дружественными странами и вскоре объявит о конкретных мерах в ответ на атаку Израиля.
Напомним, что Израиль нанес удар по Катару во вторник, 9 сентября. Атака включала более 15 истребителей. По словам Израиля, целью удара было уничтожение руководства палестинского движения ХАМАС, которое, как утверждается, в тот момент находилось в катарской столице Дохе.