В каких сферах Беларусь и Иран могут развивать сотрудничество, рассказал эксперт

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко рассказал, в каких сферах Беларусь и Иран могут развивать сотрудничество.
«Иран интересен нам своими технологиями. А мы можем быть интересны Ирану нашей сельскохозяйственной техникой, удобрениями, определенными знаниями в различных областях. Не стоит забывать и про туристический аспект. Кроме того, большую роль играют вопросы обеспечения безопасности», — сказал Александр Тищенко.
По мнению эксперта, Минск и Тегеран играют схожую географическую роль в своих регионах. Беларусь находится в центре Европы, а Иран занимает место на перекрестке маршрутов и торговых путей Ближнего Востока. «Иран там все регулирует. Обратите внимание, когда Иран заявлял о возможном перекрытии Ормузского пролива, это грозило хаосом на рынке нефти», — подчеркнул он.
Александр Тищенко считает, что Беларуси удалось выстроить хорошие отношения с Ираном прежде всего благодаря политике Александра Лукашенко. Аналогичная ситуация прослеживается и касательно России и Китая, с лидерами которых Президент Беларуси поддерживает дружественные отношения.
«Такой уровень отношений достигнут благодаря контактам Александра Лукашенко с Путиным, Си Цзиньпином, Моди и с главой Ирана. В Европе тоже есть страны, которые с нами работают», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа провел переговоры с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры стран провели содержательные переговоры, которые продолжались почти четыре часа, в теплой и конструктивной атмосфере.
