Эксперты объяснили, почему осенью сильно выпадают волосы

Сезонное выпадение волос осенью считается естественным процессом, вызванным сокращением светового дня и уменьшением солнечной активности. Однако, по словам врача-дерматовенеролога Московского областного кожно-венерологического диспансера Анастасии Платицыной, ряд других факторов может усугубить эту проблему.
К ухудшению состояния волос осенью могут привести стресс, несбалансированное питание с дефицитом витаминов и микроэлементов, а также негативное воздействие летних ультрафиолета, хлорированной воды и соленого морского воздуха. Все эти факторы ослабляют волосяные фолликулы и повышают ломкость волос.
Для борьбы с осенним выпадением волос рекомендуется пересмотреть рацион, включив в него продукты, богатые железом, цинком, витаминами В и D. Также может быть полезен прием специальных минеральных комплексов. Важен бережный уход: следует избегать горячих укладок, агрессивных шампуней и тугих причесок.
При длительном или сильном выпадении волос, а также при наличии других тревожных симптомов, рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу, передает 360.ru.
Кроме того, парикмахер Мария Бурланкова заявила, что большое количество стайлинговых средств может препятствовать воздухообмену и блокировать фолликулы, что может привести к выпадению волос.