Эксперты объяснили, почему осенью сильно выпадают волосы

К ухудшению состояния волос осенью могут привести стресс, несбалансированное питание с дефицитом витаминов и микроэлементов, а также негативное воздействие летних ультрафиолета, хлорированной воды и соленого морского воздуха. Все эти факторы ослабляют волосяные фолликулы и повышают ломкость волос.