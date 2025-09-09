Катар аннулировал соглашения по прекращению огня в Газе после израильской атаки

Договорённости, достигнутые в Катаре между Израилем и движением ХАМАС, аннулируются после атаки Израиля по территории Катара, заяви премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. По его словам, соглашение о прекращении огня сорвано Израилем.
«Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе», — сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал Al Jazeera.
Напомним, днем 9 сентября Израиль атаковал столицу Катара. Целью удара стали лидеры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере пять человек, включая главу ХАМАС и руководителя его офиса.