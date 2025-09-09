Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар аннулировал соглашения по прекращению огня в Газе после израильской атаки

Катар на данный момент не участвует в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Договорённости, достигнутые в Катаре между Израилем и движением ХАМАС, аннулируются после атаки Израиля по территории Катара, заяви премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. По его словам, соглашение о прекращении огня сорвано Израилем.

«Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе», — сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал Al Jazeera.

Напомним, днем 9 сентября Израиль атаковал столицу Катара. Целью удара стали лидеры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере пять человек, включая главу ХАМАС и руководителя его офиса.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше