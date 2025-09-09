Катар аннулировал соглашения по прекращению огня в Газе после израильской атаки

«Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе», — сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал Al Jazeera.