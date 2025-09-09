Ричмонд
Востоковед Бочаров раскрыл смысл ударов Израиля по Катару

Востоковед Бочаров заявил, что Израиль ударами по Катару воздействует на ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Удары Израиля по Катару являются способом оказания давления на радикальное палестинское движение ХАМАС в переговорном процессе. Такое мнение высказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Израиль посылает ХАМАС четкий сигнал: либо вы примете наши условия, либо переговоров не будет», — цитирует эксперта Lenta.ru.

Бочаров добавил, что целью Израиля было также показать, что представители ХАМАС не могут ощущать себя в безопасности, где бы они не находились.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по представителям высшего руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара — городе Доха.

При этом Израиль использовал свыше 15 истребителей для удара по цели в Дохе, было сброшено порядка 10 боеприпасов.

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц высказал мнение что Катар специально пропустил удар Израиля по собственной территории из-за просьбы со стороны США.

