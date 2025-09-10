На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики

«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут “прогрев” и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — сказал собеседник агентства.