На Украине готовятся к мобилизации женщин, сообщили российские силовики

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин, в бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут “прогрев” и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.