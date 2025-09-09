Норвегия разорвала в клочья сборную Молдовы по футболу: Самое крупное поражение в истории нашей команды со счетом 1:11

После кошмарных 0:4 в Кишиневе от сборной Израиля несколько дней назад мы все с тревогой ожидали очередной отборочный матч к чемпионату мира-2026 нашей сборной в Норвегии от местной команды во главе с грозным Холанном. И, увы, наши самые мрачные предчувствия оправдались в полной мере.
Об этой игре не хочетсч много говорить, ее хотелось бы как можно скорее забыть. Уже в первом тайме хозяева порвали команду гостей в клочья, забив пять безответных мячей, хет-трик на счету Холанна из английского «Манчестер Сити». Напомню, что матч в Кишиневе против норвежцев закончился с тем же счетом 0:5 в пользу гостей. А тут впереди был еще целый тайм…
Норвежцы делали все, что хотели, забивали на любой вкус. Футболисты сборной Молдовы выглядели первоклассниками на уровне выпускников школы: ни вразумительной рисунка игры, ни обороны, ни, тем более, стремления идти вперед.
Вначале второго тайма Холанн забивает свой четвертый гол, делает покер и счет становится совсем уж неприличным — 0:6. И дальше атаковали только хозяева, а мы все мечтали только о том, чтобы матч поскорее закончился…
А норвежцы продолжали играть, будто счет в матче еще не открыт, шли и шли вперед. После седьмого мяча, залетевшего в наши ворота, так и хотелось крикнуть норвежцам: «Стоп! Хватит, ребята, так издеваться над нашей сборной!».
Но скандинавы пропускают! Правда, забили не наши футболисты, случился досадный автогол, в любом случае, счет стал 1:7. Но тут же норвежцы опять забивают, потом еще один — с пенальти. 1:9 и это повторение самого крупного поражения в истории сборной Молдовы (как-то проиграли Дании со счетом 0:8). А играть оставалось минут пятнадцать…
И, все-таки, пропустили десятый гол, значит, превзошли «достижение», теперь самое крупное поражение сборной Молдовы нанесли норвежцы.
Слава Богу, судья добавил всего две минуты к основному времени матча. но наши умудрились вновь попустить. Кошмарная игра, кошмарный счет — 1:11.
После пяти сыгранных матчей у нашей сборной ноль в графе «очки» и всего три забитых мяча, а сколько пропушенных — страшно смотреть…
