Норвегия разорвала в клочья сборную Молдовы по футболу: Самое крупное поражение в истории нашей команды со счетом 1:11

Об этой игре не хочетсч много говорить, ее хотелось бы как можно скорее забыть. Уже в первом тайме хозяева порвали команду гостей в клочья, забив пять безответных мячей, хет-трик на счету Холанна из английского «Манчестер Сити». Напомню, что матч в Кишиневе против норвежцев закончился с тем же счетом 0:5 в пользу гостей. А тут впереди был еще целый тайм…