Таможня Беларуси сделала заявление о ситуации с закрытием Польшей границы

В Государственном таможенном комитете прокомментировали решение Польши полностью закрыть границу с Беларусью, передает телеграм-канал таможенных органов.
Так, в ГТК проинформировали, что польские власти 9 сентября сделали заявления о временном закрытии белорусско-польской границы из-за начала российско-белорусских учений «Запад — 2025».
«Комсомолка» писала, что Польша закроет границу с Беларусью 11 сентября, и собрала все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.
Белорусская таможня назвала действия польских властей необдуманными, безосновательными и недальновидными.
Кроме того, в ГТК обратили внимание, что со стороны Беларуси делается все для улучшения ситуации на границе и для того, чтобы процесс пересечения границы был менее обременительным. Но было отмечено, что Польша, наоборот, только все усугубляет.
— Несмотря на все попытки наладить взаимодействие, ситуация по вине польской стороны лишь усугубляется, — указали в ГТК.
Резюмируя, ведомство заявило, что таможня продолжает мониторить ситуацию на белорусско-польской границе.
Также МИД Беларуси заявил протест из-за закрытия Польшей границы 11 сентября.
Кроме того, МИД пообещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши. А еще МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата.
Заметим, что учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. До этого Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.