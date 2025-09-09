Россия первой в мире создала вакцину от лихорадки Западного Нила: какие побочные эффекты могут быть у препарата

В России разработали вакцину против лихорадки Западного Нила. Ученые готовятся к доклиническим испытаниям на животных. Работы провели в рамках двух тендеров на сумму 19 миллионов рублей. Если испытания пройдут успешно, вакцина станет первой в мире, так как аналогов пока нет.
Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что побочные эффекты от вакцины могут включать аллергические реакции и повышение температуры. Он отметил, что такие реакции встречаются редко.
Лихорадка Западного Нила — опасное вирусное заболевание. Его передают комары, которые заражаются от птиц. Часто болезнь проходит без симптомов, но в тяжелых случаях она поражает мозг и нервную систему. Это может привести к менингиту или энцефалиту с риском летального исхода до 40%.
Осипов также подчеркнул важность вакцины для регионов, где лихорадка распространена. Среди них — Астраханская и Волгоградская области, Калмыкия и регионы Сибири. По его словам, вакцина нужна, чтобы предотвратить тяжелые последствия болезни и сделать защиту доступной для жителей этих территорий.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укусы клещей и комаров. При этом заболевание не способно вызвать пандемию.