Россия первой в мире создала вакцину от лихорадки Западного Нила: какие побочные эффекты могут быть у препарата

Лихорадка Западного Нила — опасное вирусное заболевание. Его передают комары, которые заражаются от птиц. Часто болезнь проходит без симптомов, но в тяжелых случаях она поражает мозг и нервную систему. Это может привести к менингиту или энцефалиту с риском летального исхода до 40%.