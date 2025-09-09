От учебы до работы: как «Госуслуги» помогают подросткам

Портал «Госуслуги» полезен не только взрослым, но и детям. Он помогает в учебе и открывает доступ к государственным программам. Regions объяснил, как несовершеннолетним создать аккаунт и какие возможности он дает.
До 14 лет ребенок может получить упрощенный аккаунт через профиль родителей. Они оформляют основные услуги. После получения паспорта подросток регистрируется самостоятельно.
Аккаунт помогает следить за оценками, домашними заданиями и расписанием через электронный дневник. Дети могут записаться на кружки, спортивные секции или участвовать в программе «Код будущего».
С 14 лет доступна «Пушкинская карта» для бесплатного посещения выставок, спектаклей и концертов. Подростки старше 14 лет могут подать заявление на временную работу, а с 16 лет — на права для управления мопедом. Также через портал легко оформить справки, пособия и льготы.
Регистрация учит детей цифровой грамотности, ответственности и знакомит с государственными сервисами.
Родители создают аккаунт для ребенка до 14 лет через свой профиль, указав данные свидетельства о рождении и СНИЛС. Проверка занимает от 15 минут до 5 дней. Подростки старше 14 лет регистрируются сами, указав паспорт, email и телефон.
Ранее стало известно, что в России хотят комплексно изменить систему «Госуслуг». Пользователям больше не надо будет искать каждую услугу по отдельности, поскольку доступ к ним откроется по принципу «одного окна».