От учебы до работы: как «Госуслуги» помогают подросткам

С 14 лет доступна «Пушкинская карта» для бесплатного посещения выставок, спектаклей и концертов. Подростки старше 14 лет могут подать заявление на временную работу, а с 16 лет — на права для управления мопедом. Также через портал легко оформить справки, пособия и льготы.